جامعة عين شمس تستعين بـ«صحتنا» لدعم وتجهيز وحدة علاج السكتة الدماغية

انتهت منذ قليل مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، ومؤسسة "صحتنا" برئاسة عمرو شاكر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بهدف دعم وتجهيز وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش)، يأتي البروتوكول امتدادًا لمذكرة التفاهم التي أبرمها الجانبان في عام 2018.وبموجب هذا التعاون تكفل مؤسسة "صحتنا" توفير احتياجات وحدة السكتة الدماغية من الأجهزة الطبية بصورة فورية، بطاقة استيعابية للوحدة تبلغ 21 سريرا مريض بكل التجهيزات الطبية اللازمة.جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور هبة الله السعيد، وكيل كلية الطب للتعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور هاني عارف، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس.وفي كلمته، أشاد رئيس جامعة عين شمس بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن الكثير من الإنجازات التي تصب في صالح المواطن ومنظومة الرعاية الصحية في مصر جاءت نتاج التعاون مع كبريات المؤسسات المدنية وبخاصة مؤسسة "صحتنا".وأضاف، أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الدمرداش الجامعي تعد الوحيدة في مصر الحاصلة على الاعتماد الألماني وسيتم التعاون مع مؤسسة "صحتنا" في توفير أحدث الأجهزة والمعدات لإنشاء تلك الوحدة الجديدة حتى تستطيع استقبال ما يقرب من 2500 مريض بالعام الواحد، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية العاملة بتلك الوحدة من أطباء وتمريض من الكوادر الطبية المميزة في مصر لعلاج السكتة الدماغية، وأسفرت جهود هذا الطاقم الطبي عن حصول الوحدة على الجائزة الماسية عدة مرات من المنظمة الدولية للسكتة الدماغية، وهى الجائزة الأكثر تميزًا على مستوى العالم لوحدات السكتة الدماغية وهو ما يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية لهذه الوحدة بمستشفى الدمرداش وإتباعها لأفضل المعايير الدولية فى هذا الصدد.وأوضح عمرو شاكر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صحتنا"ن أن المؤسسة تعد مؤسسة مصرية غير هادفة للربح تسعى لتوفير حلول صحية مستدامة تكون متاحة للجميع وفي متناول كل المرضى المصريين، مضيفا: "حتى نتمكن من إنجاز أهدافنا، نحتاج لشراكات قوية توفر لنا الدعم اللازم لإتاحة الخدمات الصحية الملائمة للمرضى في جميع أنحاء مصر، ولهذا فإننا نبحث عن شريك مؤسسي متميز يشاركنا إيماننا بتلك القضية ويبدي استعداده للالتزام التام بتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، ولهذا فإنّ مذكرة التفاهم التي وقعناها مع مستشفى الدمرداش والتي تأتي على خلفية النجاحات السابقة التي حققتها المستشفى في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين، يمكنها أن تحقق رؤيتنا بشكل فعلي على أرض الواقع، إنّ المستشفى والمؤسسة سيتعاونان عن كثب لتقليل قوائم انتظار مرضى السكتة الدماغية في المستشفيات".جدير بالذكر أن السكتة الدماغية تعد ثاني سبب للوفاة في العالم وثالث مسبب للإعاقة لكبار السن، وتمثل حالة طوارئ طبية، ويعد العلاج الفوري لها أمر بالغ الحيوّية والأهمية وخاصة في الساعات الذهبية الأولى، إذ يمكن من خلاله تقليل الأضرار للدماغ ومنع المضاعفات المحتملة ما بعد السكتة والتي تختلف باختلاف الجزء المتضرر من الدماغ من شلل وفقدان الكلام أو فقدان الذاكرة وغيره بشرط وصول المرضى للمستشفى بالساعات الذهبية الأولى، وهذا يتطلب وجود وحدات متخصصة لهذا المرض حيث يتم إعطاء عقار اذابة الجلطة فورا وفي 20% من الحالات يمكن إزالة الجلطة عن طريق القسطرة المخية.