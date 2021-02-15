رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أولياء الأمور» يطالب بنماذج استرشادية لسنوات النقل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:26 م
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه بما أن امتحانات الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، عبارة عن امتحان واحد، فنرجو مزيد من الإيضاح لذلك، متسائلة "هل إذا لم يتمكن الطالب من حل الأسئلة الخاصة بالمادة داخل الورقة سيرسب؟".

وأضافت الحزاوي: "بالنسبة لامتحان اللغة العربية كيف سيتم إجراءه، هل سيكون به نحو وتعبير ونصوص؟"، مضيفة بأن كل هذه الأسئلة نحتاج إجابه عنها، لكي نطمئن على مستقبل الطالب.

وطالبت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بتوفير نماذج استرشادية علي موقع الوزارة للامتحان الموحد للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، حتى يعتاد الطالب عليه: "نأمل في إعادة النظر في امتحان الشهادة الإعدادية فعقد امتحان واحد الفصلين الدراسيين يمثل ضغطا كبيرا جدا على الطلاب وولي الأمر"، متسائلة: "فكيف يستطيع الطالب أن يذاكر هذا الكم الهائل من المعلومات بالترم الأول مع الترم الثاني حتى يمتحن فيها آخر العام؟".

واختتمت الحزاوي: "هذا سوف يؤدي إلى زيادة حصص الدروس الخصوصية ما يشكل عبئا ماديا"، بالإضافة إلى أنه سيشكل خطورة على صحة الطلاب في ظل وجود فيروس كورونا، قائلة: "فنحن الأن نلجأ للدروس لأن البعض من الطلاب لا تستوعب الشرح أونلاين وتريد تفاعلا بينها وبين المعلم فرفقا بطالب الصف الثالث الإعدادي".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

«الإدارية العليا» تثبت حرمان طالبة هندسة من 15 درجة بعد 14 سنة

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

الصور

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة في الصعيد

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس في دمياط

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

ماليزيا: القبض على 1111 شخصا انتهكوا قواعد الاغلاق لمواجهة كورونا

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«المرأة هى المجتمع».. ندوة في مكتبة المركز النموذجي الأربعاء المقبل

«أشباح الآلة».. سيمنار شهري بوكالة بهنا

«شيش بيش» معرض ألعاب فنية بجاليري مدرار..غدا

«دوار العزبة: رحلة في عملية التصميم» ندوة للمعماري أحمد سعفان