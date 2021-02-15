«أولياء الأمور» يطالب بنماذج استرشادية لسنوات النقل

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه بما أن امتحانات الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، عبارة عن امتحان واحد، فنرجو مزيد من الإيضاح لذلك، متسائلة "هل إذا لم يتمكن الطالب من حل الأسئلة الخاصة بالمادة داخل الورقة سيرسب؟".وأضافت الحزاوي: "بالنسبة لامتحان اللغة العربية كيف سيتم إجراءه، هل سيكون به نحو وتعبير ونصوص؟"، مضيفة بأن كل هذه الأسئلة نحتاج إجابه عنها، لكي نطمئن على مستقبل الطالب.وطالبت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بتوفير نماذج استرشادية علي موقع الوزارة للامتحان الموحد للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، حتى يعتاد الطالب عليه: "نأمل في إعادة النظر في امتحان الشهادة الإعدادية فعقد امتحان واحد الفصلين الدراسيين يمثل ضغطا كبيرا جدا على الطلاب وولي الأمر"، متسائلة: "فكيف يستطيع الطالب أن يذاكر هذا الكم الهائل من المعلومات بالترم الأول مع الترم الثاني حتى يمتحن فيها آخر العام؟".واختتمت الحزاوي: "هذا سوف يؤدي إلى زيادة حصص الدروس الخصوصية ما يشكل عبئا ماديا"، بالإضافة إلى أنه سيشكل خطورة على صحة الطلاب في ظل وجود فيروس كورونا، قائلة: "فنحن الأن نلجأ للدروس لأن البعض من الطلاب لا تستوعب الشرح أونلاين وتريد تفاعلا بينها وبين المعلم فرفقا بطالب الصف الثالث الإعدادي".