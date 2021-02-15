أردوغان يحمل وسائل التواصل مقتل جنوده فى العراق

حمل رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مسؤولية مقتل 13 ضابطا تركيا في شمال العراق، لوسائل التواصل الاجتماعي، لشنها حملة دعائية لحزب العمال الكردستاني.وأوضح أردوغان في مؤتمر حزب العدالة والتنمية بمدينة ريزة، أن جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى أجهزة دعائية لحزب العمال الكردستاني، وفقا لموقع "تركيا الآن".وقال أردوغان موجها حديثه لوسائل التواصل الاجتماعى "أنتم مسؤولون عن مقتل الضباط الأتراك الـ13 بدعمكم لحزب العمال الكردستاني، ودماء هؤلاء الضباط في رقبة كل من يدافع عن تلك المنظمات".