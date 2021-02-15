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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أشرف عبدالباقي: «اللوكاندة» تجربة مختلفة بفكر جديد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:33 م
أشرف عبدالباقي
أشرف عبدالباقي
حسين الجندي
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أعرب النجم أشرف عبدالباقي عن سعادته لظهور أحدث أعماله الفنية من خلال أول سيت كوم مسرحي "اللوكاندة" إلى النور، وذلك من خلال عرضه عبر شاشة DMC بداية من يوم الجمعة المقبلة في الثامنة مساء، على أن يتم استمرار العرض التليفزيوني كل جمعة أسبوعيا.

وأكد عبدالباقي في تصريحات صحفية اليوم، أن العمل عبارة عن تجربة مختلفة بفكر جديد، حيث إنه أول سيت كوم مسرحي يتم تقديمه بديكور ثابت وأبطال لا يتغيرون، بمشاركة العديد من الفنانين الذي يتغير أدوارهم حسب قصة العرض.

مشيرا أن هذه التجربة تختلف بشكل كامل عن تجربة "مسرح مصر" والتي أنتهت منذ عام ونصف، لافتا أن "اللوكاندة" تشهد العديد من القصص الكوميدية، والتي تعتمد على ملابس وتكنيك وديكورات مبهرة تظهر لأول مرة.

وأضاف عبدالباقي في تصريحاته، أنه سعيد بعودة التعاون بينه وبين حمدي المرغني وويزو وإبرام سمير ووائل العوني الذيين شاركوا معه في بطولة "مسرح مصر" على مدار السبع سنوات الماضية، فيما راهن على مشاركة الفنان دياب في بطولة "اللوكاندة" والذي سيفاجئ به الجمهور.

وأشاد عبدالباقي في ختام تصريحاته، بتعاونه لأول مرة مع شركة سينرجي وقناة DMC التي تعد أحد أهم وأبرز الفضائيات في مصر والوطن العربي، متمنيا أن تنال "اللوكاندة" إعجاب الجمهور المصري والعربي.

الجدير بالذكر أن "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، ودياب وإبرام سمير، وأحمد الطماني، وعلى حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوى، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، ونورهان منصور، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسنى.

والعرض من تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، وديكور دكتور محمود سامى، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، والأغانى كلمات أيمن بهجت قمر، موسيقى أحمد الموجى، ملابس هالة زهوى، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وإنتاج شركتي وورك شوب وسينرجي.

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