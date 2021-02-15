محافظ بورسعيد ينعى المناضل البرلماني البدري فرغلي

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية وفاة المناضل البرلماني السابق البدري فرغلي، أحد أعلام مصر وبورسعيد، والذي قدم جهودا مخلصة على مدار تاريخه في العمل البرلماني والسياسي وخدمة أصحاب المعاشات،و ستظل تاريخا مضيئا لسيرتة كأحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنه وأبناء مصر.وأكد المحافظ، أن البدري فرغلي ستظل ذكراه عطرة بين أهله ومحبيه وأبناء مصر، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.وقدم المحافظ التعازي لأسرته ومحبيه وأبناء بورسعيد، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في وفاة شيخ النواب البدري فرغلي.