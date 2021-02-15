«مافيناش م الخوف».. هدية على الحجار لجمهور الأوبرا فى عيد الحب

يحيي النجم علي الحجار، اليوم الإثنين، حفلًا غنائيًا ضخمًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وذلك ضمن فعاليات احتفالات الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، والتي تقام بمناسبة عيد الحب برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.وانتهى "الحجار" من كافة التحضيرات الخاصة بالحفل، وأعد برنامجًا فنيًا مميزًا لتقديمه، يضم باقة من أروع أغنياته التى قدمها خلال مشواره الفني الطويل، بإضافة واحدة من أحدث أغنياته الرومانسية والتي يهديها لجمهوره الأوبرالي بمناسبة عيد الحب، وتحمل اسم "مافيناش م الخوف" من كلمات الشاعر والكاتب الكبير محمد العسيري، وألحان الموسيقار خالد داغر، وهي إحدى أغنيات ألبوم علي الحجار الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساءً، بفاصل غنائي تحييه المطربة إيمان عبدالغني، يعقبه فاصلًا موسيقيًا يقدمه عازف الأكورديون وائل النجار.يذكر أن ألبوم علي الحجار الجديد يضم 17 أغنية، يتعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين الكبار منهم حلمي بكر وصلاح الشرنوبي وأحمد الحجار وممدوح صلاح ومحمد الطوخي وحسن أباظة، ومحمد العسيري، ومحمد جلال، وسالم الشهباني، ومصطفى إبراهيم، وطارق علي، وحسن رياض.