«السكري» يشيد بدور الحكومة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا

أشاد أحمد السكري عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بالإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عن جائحة كورونا خلال الموجتين الأولى والثانية.وأضاف السكري، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي أدت إلى تراجع حجم التضخم، حيث عملت الحكومة على خفض أسعار الفائدة، والوقوف بجانب الصناع ورجال الأعمال في أزماتهم، مؤكدًا أن جمعية رجال الأعمال هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلاد العالم.وتابع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أزمة كورونا أثرت على تنفيذ أجندة واستراتيجية عمل مجالس الأعمال فيما تتعلق بزيادة التجارة البينية وتبادل المعلومات والزيارات لبحث فرص الاستثمار والتجارة في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة والسفر والخدمات بين مصر وبلدان العالم.