رئيس البرلمان الليبي يعلن تجميد عوائد النفط لحين تولي الحكومة الجديدة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه حقن الدماء وأوقف الحرب ونجح وثبت حقوق الأقاليم الليبية بعدالة.وقال صالح في تصريحات مساء اليوم، إن ما يحدث الآن من المسار السياسي الحالي ما هو إلا نتائج لمبادرته السياسية التي طرحت في أبريل ٢٠٢٠ وذلك وفق بوابة "الوسط" الليبية.وأضاف رئيس البرلمان الليبي "المبادرة نجحت ونجحنا في لم شمل الليبين".وأوضح رئيس المجلس أن دخل النفط جُمّد حتى تتولى حكومة جديدة توزيع الثروة بعدالة.والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأحد بمكتبه في مدينة القبة رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد يونس المنفي، حيث بحثا خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.