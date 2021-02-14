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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بمناسبة عيد الحب.. رامي جمال يطرح أغنية «ما بتكبريش»

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:01 م
رامي جمال
رامي جمال
دعاء عبد المقصود
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بمناسبة عيد الحب، طرح الفنان رامي جمال ثاني أغنيات ألبومه بعنوان "ما بتكبريش"، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.

وطرح رامي جمال أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "ولسه" من كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت نجاحًا كبيرًا، ووصلت نسبة مشاهداتها لأكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلًا عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.

وتعاون من خلاله مع الشعراء: تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبونعمة، أما الملحنون فهم بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من: توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

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