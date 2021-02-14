فرنسا: تصرفات تركيا مع الدول الأوروبية غير مقبولة على الإطلاق

جددت فرنسا، اليوم الأحد، انتقادها لمحاولات تركيا مد نفوذها إلى الأراضي الأوروبية، حيث لا تزال العلاقات بين تركيا وفرنسا غير صافية بعد التوترات السابقة التي شهدتها.وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير في مقابلة إذاعية، أن هذا التصرف التركي غير مقبول على الإطلاق.كما اتهم نظام أردوغان بمحاولة التمدد وتوسيع نفوذه ليس فقط في فرنسا بل ألمانيا أيضا، وغيرها من الدول الأوروبية، مضيفًا أن هذه السياسة مرفوضة، لا يمكن القبول بخضوع قيم الجمهورية في فرنسا لتأثيرات أجنبية، حسبما أعلنت وقناة العربية الإخبارية.وردا على سؤال، حول ما إذا كانت تركيا تحاول أيضا التأثير على الإسلام في البلاد، أو إذا كانت سياسة النظام التركي تشكل خطرًا على المسلمين الفرنسيين، أجاب الوزير الفرنسي بالإيجاب، موضحا أن هذا الأمر يتعدى فرنسا إلى ألمانيا أيضا وغيرها من الدول الأوروبية.