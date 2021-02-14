وزير الزراعة: إنشاء 9 مزارع مصرية في دول إفريقية لدعم العلاقات

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على تدعيم علاقات مصر بالقارة الإفريقية، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019، موضحا أن الوزارة تعمل على التوسع في تبني فكرة إنشاء المزارع الإفريقية، وتستهدف إنتاج تقاوي المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.وأضاف القصير، في تصريحات الأحد، أنه تم إنشاء 9 مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية في كل من زامبيا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، النيجر، زنزبار، مالي، توجو، أرتيريا، وجاري حاليًا دراسة إنشاء مزرعة متكاملة على مساحة 1000 هكتار في جنوب السودان، وتقديم مقترح لعمل مزرعة لإنتاج التقاوى في دولة السودان على مساحة 500 فدان.وأوضح وزير الزراعة، أن مصر تستهدف التوسع فى إقامة هذه المزارع في دول أخرى نظرًا لدورها في مجال تدعيم العلاقات والحفاظ على الأمن القومي المصري كمحور رئيسي ضمن برنامج الحكومة.وأشار القصير، إلى أنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتدريب الكوادر الإفريقية، تم استقبال 538 متدربا من دول القارة خلال الثلاث سنوات الماضية، لتدريبهم على مختلف الأنشطة بوزارة الزراعة، واستضافة برنامج تدريبي للمتخصصين من دولة الكاميرون خلال الفترة من 18 يناير وحتى 11 فبراير الجاري في مجال سلامة الغذاء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.