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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

احتفالا بعيد الحب.. التونسية أميمة طالب تطرح «هلا تسبق هلا»

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:13 م
أميمة طالب
أميمة طالب
حسن أمين
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تستعد المطربة التونسية أميمة طالب، نجمة برنامج «ستار أكاديمي»، لطرح أجدد أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان "هلا تسبق هلا" خلال ساعات، احتفالا بأعياد الحب، عبر قناة «روتانا» الرسمية على موقع "يوتيوب"، بالتزامن مع طرحها عبر إحدى المنصات الموسيقية.

وأعربت المطربة التونسية عن بالغ سعادتها بطرح الأغنية في هذا الموعد بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، مضيفة أنها سعيدة بالغناء من كلمات الأمير بدر بن محمد.

وتقول كلمات الأغنية:
كم ليل جيته في منامي وأنا ارجيه
وألقى هلا تسبق هلا منه وأسعد

وأثر المشقا من حلومه تصحيه
جروحه الي بالمفارق تجدد

ليت المنام الي خذاني للاقيه
ما قوم منه ولا حلومي تبدد

كان العلم بَعد محبٍ وغاليه
ابشع حياه تعيشها وأنت الأوحد

ياليل لا جيته وحيه ومسيه
قله ترا صبحي غدا بعده اسود

ما يشرق بشوفي نهارٍ ويضويه
إلا وشمسه في عيوني توقد

الجدير بالذكر، أن العديد من النجاحات صاحبت الفنانين الذين تغنوا بكلمات الأمير بدر بن محمد، ومن أبرزهم ماجد المهندس بعنوان "والله ما يرمش"، من ألحان بندر سعد، وأصالة بعنوان "شامخ وأبشر وتم"، وكلاهما من ألحان عبدالعزيز المعنى، وبالإضافة إلى نجاحات سابقة مع الفنانين طلال سلامة، وعباس إبراهيم، وأسماء منور، ووليد الشامي وعلي بن محمد، وعبدالكريم عبدالقادر، وعبادي الجوهر، ونوال الكويتية، وبلقيس.

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