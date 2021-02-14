احتفالا بعيد الحب.. التونسية أميمة طالب تطرح «هلا تسبق هلا»

تستعد المطربة التونسية أميمة طالب، نجمة برنامج «ستار أكاديمي»، لطرح أجدد أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان "هلا تسبق هلا" خلال ساعات، احتفالا بأعياد الحب، عبر قناة «روتانا» الرسمية على موقع "يوتيوب"، بالتزامن مع طرحها عبر إحدى المنصات الموسيقية.وأعربت المطربة التونسية عن بالغ سعادتها بطرح الأغنية في هذا الموعد بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، مضيفة أنها سعيدة بالغناء من كلمات الأمير بدر بن محمد.وتقول كلمات الأغنية:كم ليل جيته في منامي وأنا ارجيهوألقى هلا تسبق هلا منه وأسعدوأثر المشقا من حلومه تصحيهجروحه الي بالمفارق تجددليت المنام الي خذاني للاقيهما قوم منه ولا حلومي تبددكان العلم بَعد محبٍ وغاليهابشع حياه تعيشها وأنت الأوحدياليل لا جيته وحيه ومسيهقله ترا صبحي غدا بعده اسودما يشرق بشوفي نهارٍ ويضويهإلا وشمسه في عيوني توقدالجدير بالذكر، أن العديد من النجاحات صاحبت الفنانين الذين تغنوا بكلمات الأمير بدر بن محمد، ومن أبرزهم ماجد المهندس بعنوان "والله ما يرمش"، من ألحان بندر سعد، وأصالة بعنوان "شامخ وأبشر وتم"، وكلاهما من ألحان عبدالعزيز المعنى، وبالإضافة إلى نجاحات سابقة مع الفنانين طلال سلامة، وعباس إبراهيم، وأسماء منور، ووليد الشامي وعلي بن محمد، وعبدالكريم عبدالقادر، وعبادي الجوهر، ونوال الكويتية، وبلقيس.