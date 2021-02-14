شرطة نيويورك تنتشر في قطارات الأنفاق عقب تكرار حوادث الطعن

نشرت شرطة مدينة نيويورك المئات من أفرادها في شبكة قطارات الأنفاق بعد سلسلة من حوادث الطعن التي استهدفت المشردين وأسفرت عن مقتل شخصين.وأفادت وكالة الأنباء رويترز نقلا عن مفوض الشرطة ديرموت شيا، بأن إدارة شرطة المدينة نشرت 500 شرطي إضافي في شبكة الأنفاق بعد سلسلة اعتداءات بالسلاح الأبيض كان أولها صباح الجمعة الماضي عندما هاجم ملثم رجلا عمره 67 عاما في محطة بمانهاتن العليا ووجه إليه طعنات استدعت نقله للمشفى.كما عثرت الشرطة مساء الجمعة أيضا على جثة شخص مات طعنا في أحد القطارات كما عثر بعد ساعتين على امرأة عمرها 44 عاما غائبة عن الوعي ومصابة بجروح في قطار اخر وأعلن الأطباء وفاتها لاحقا في المستشفى كما تعرض رجل في الـ 43 من العمر للطعن في الساعات الأولى من صباح أمس في محطة للقطارات.وقال ضباط التحريات إن الاعتداءات وقعت على خط قطارات واحد أو المحطات التي يمر بها دون أي استفزاز مضيفًا إنهم يتحرون ما إذا كان وراءها شخص واحد.