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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ارتفاع أسطول النقل العام لـ16.4 ألف أتوبيس

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:15 م
النقل العام
النقل العام
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم أسطول أتوبيسات النقل العام إلى 16.4 ألف أتوبيس عام خلال عام 2020 مقابل 15.8 ألف أتوبيس خلال عام 2019.

ويتركز العدد الأكبر منها بمحافظات القاهرة الكبرى بعدد 8402 أتوبيس بمحافظة القاهرة، الإسكندرية 993 أتوبيسًا، الجيزة 956 أتوبيسًا، الشرقية 940 أتوبيسًا، الغربية 833 أتوبيسًا، المنوفية 516 أتوبيسًا.

وبلغ عدد وحدات أسطول النقل العام بمحافظات الصعيد 410 أتوبيسات بالمنيا، 286 أتوبيسًا بأسيوط، 219 أتوبيسًا بقنا، 345 أتوبيسًا بالبحر الأحمر، بينما جاء أقلهم بمحافظات جنوب سيناء 16، شمال سيناء 35، القليوبية 38، الوادى الجديد 67، دمياط 69 أتوبيسًا، أسوان 72 أتوبيسًا.

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