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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

14 عملية جراحية وإجراء طبي بالتأمين الصحي الشامل في يوم واحد ببورسعيد

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:35 ص
التأمين الصحي
التأمين الصحي
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت مستشفى النصر التخصصي للأطفال بمحافظة بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، عن إجراء 14 عملية جراحية وإجراء طبي في يوم واحد.

وقال المستشفى، في بيان له، إنه بناء على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بإنهاء قوائم الانتظار وتقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي هيئة الرعاية الصحية، فقد أجرى فريق المستشفى حزمة من الجراحات والإجراءات الطبية بلغ عددها 14 في يوم واحد، ومنها الذي يجرى لأول مرة بمصر.

وأوضح أن فريق دكتور مجدي يعقوب بقيادة دكتور عبدالرحمن العفيفي، رئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية للقلب بمركز مجدي يعقوب ومستشفى النصر التخصصي وفريقه المعاون، أجروا توسعة للشريان الرئوي لطفل يبلغ من العمر شهرين، وكان يعاني من ضيق حرج بالشريان الرئوي، وذلك عن طريق القسطرة باستخدام البالون، كما جرى غلق وصلة شريانية بالقسطرة لطفل يعاني من PDA، وحالتين منظار بالموجات الصوتية للقلب.

وأضافت أن فريق الدكتور طارق رشيد، رئيس قسم القلب والقسطرة وخبير الانسداد المزمن للشرايين التاجية بمستشفى النصر، استقبلوا 3 حالات قسطرة طوارئ من المستشفيات الأخرى، وحالتين انسداد تام مزمن للشرايين التاجية، وحالة تصوير طبي داخل الشرايين التاجية مع تركيب دعامة، وتوسيع وتركيب دعامة باستخدام تقنية الشنيور الطبي والتي تجرى لأول مرة بمصر، كما قام فريق جراحة الأطفال بقيادة الدكتور كرم الصايم، رئيس قسم جراحة القلب وفريقه بإجراء 3 حالات جراحات لأطفال يعانون من فتق.

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