برلمانية: الفجوة بين عدد الأئمة والمساجد تعيق تجديد الخطاب الديني

طالبت عبير نصار، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بزيادة عدد الأئمة والخطباء لتغطي كافة المساجد والزوايا، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في عدد الخطباء بالنسبة لعدد المساجد وهو ما قد يؤدي إلى قيام مجهولين بهذا الدور بدون دراية أو رقابة ويعرقل خطة الدولة في تجديد الخطاب الديني.ولفتت عضو لجنة الشئون الدينية، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بتطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات، وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصةً في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع وذلك ليطلعوا بدورهم في الحفاظ على ثوابت المجتمع المصري.