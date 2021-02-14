المظاهرات ضد نتنياهو مستمرة للأسبوع الـ34 على التوالي

تواصلت الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للأسبوع الـ34 على التوالي، بسبب فساده وسوء إدارته لقضايا الاقتصاد والبطالة وأزمة فيروس كورونا المستجد.ويتظاهر آلاف المحتجين كل أسبوع، أمام مقر إقامته في شارع بلفور في مدينة القدس، وأمام مقر إقامته الخاص في قيسارية وفي الشوارع الرئيسية وعلى الجسور وعند تقاطعات الطرق، مطالبين بتنحيه، فيما اندلعت بعض الحوادث العنيفة بالقرب من كريات أونو، وهددت امرأة المتظاهرين بمسدس بلاستيكي.وقال شاهد عيان "استهدفتنا وبدأ الناس بالذعر، وهربت المرأة في سيارة ثم اعتقلتها الشرطة مع مشتبه به آخر"، وفقا لما نقلته القناة 12 عن الشرطة.كما اعتقل رجلا اخر في نهاريا، وذلك عقب أن هاجم متظاهرين عند مفترق طرق وفي ريشون لتسيون، واعتدى عليهم ومزق لافتاتهم.ووفقا للقناة الإسرائيلية، أكد المتظاهرون أن نتنياهو لا يمكنه أن يكون رئيسا للوزراء في الوقت الذي يحاكم فيه بتهمة الاحتيال، وخيانة الأمانة، وقبول الرشاوى في ثلاث قضايا منفصلة، كما يتهمونه بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع معدلات البطالة في إسرائيل إلى أعلى من 10% بعد سلسلة من الإغلاقات على مستوى المكان بسبب الفيروس.وكانت المحكمة الإسرائيلية استأنفت الأحد الماضي، محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد،.وذكرت قناة كان الإسرائيلية، أنه بعد يوم ونصف، سيطلب من نتنياهو المثول في المحكمة مع المتهمين الآخرين، ويواجه نتنياهو اتهامات تتعلق بالقضية المعروفة بـ"الملف 4000"، والتي تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.