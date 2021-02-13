«الإحصاء»: زيادة إقبال المصريين على ذبح الخنازير

كشفت أحدث إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن العجول البقري تتصدر استهلاكات المصريين من اللحوم سنويًا، إذ بلغت المذبوحات 815 ألف عجل خلال عام، يليها مذبوحات الأغنام 523 ألف، ثم الجاموس بـ274 ألف.ولفت تقرير جهاز الإحصاء إلى أن مذبوحات الخنازير سنويًا سجلت ارتفاعًا إلى 25 ألف خنزير خلال عام 2018 مقابل 19 ألف خلال العام السابق عليه، كما ارتفعت مذبوحات الجمال إلى 94 مقابل 79 جمل خلال فترة المقارنة ذاتها، والأبقار إلى 43 ألف مقابل 38 ألف، والماعز 18 ألف مقابل 14 ألف.