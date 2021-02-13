«مشروع جديد».. كواليس حياة ميلانيا ترامب بعد مغادرتها البيت الأبيض

بدأت عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالعودة للحياة الطبيعية ما بعد العالم السياسي، وتستعد ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس السابق، لأولى خطواتها للحياة الجديدة بعد فترة الرئاسة.وصرحت السيدة الأولى السابقة أنها افتتحت رسميا مكتبا جديدا لمشروع عمل، لكنها لم تكشف عن طبيعته، وفقا لما ذكره حسابها على "تويتر".فيما عين ترامب 3 من عناصر البيت الأبيض السابقين، لمساعدة ميلانيا في إنشاء مكتبها الجديد، وفقا لموقع سي إن إن الأمريكى.وأفادت مصادر مقربة، بأن ميلانيا تقضي وقتا للاستجمام حاليا، حيث تقيم مع ترامب في فندق مارالاغو في فلوريدا، وتقضي معظم وقتها في المنتجعات الصحية وتناول الغداء والاسترخاء.وأوضح الموقع أن ميلانيا تسعى لتنشيط حملتها بي بيست التي تحارب التنمر الإلكتروني ضد الأطفال.