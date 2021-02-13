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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مشروع جديد».. كواليس حياة ميلانيا ترامب بعد مغادرتها البيت الأبيض

السبت 13/فبراير/2021 - 03:49 م
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
مروة عنبر
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بدأت عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالعودة للحياة الطبيعية ما بعد العالم السياسي، وتستعد ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس السابق، لأولى خطواتها للحياة الجديدة بعد فترة الرئاسة.

وصرحت السيدة الأولى السابقة أنها افتتحت رسميا مكتبا جديدا لمشروع عمل، لكنها لم تكشف عن طبيعته، وفقا لما ذكره حسابها على "تويتر".

فيما عين ترامب 3 من عناصر البيت الأبيض السابقين، لمساعدة ميلانيا في إنشاء مكتبها الجديد، وفقا لموقع سي إن إن الأمريكى.

وأفادت مصادر مقربة، بأن ميلانيا تقضي وقتا للاستجمام حاليا، حيث تقيم مع ترامب في فندق مارالاغو في فلوريدا، وتقضي معظم وقتها في المنتجعات الصحية وتناول الغداء والاسترخاء.

وأوضح الموقع أن ميلانيا تسعى لتنشيط حملتها بي بيست التي تحارب التنمر الإلكتروني ضد الأطفال.

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