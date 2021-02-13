رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: رواد 2030 يدعم بناء قدرات الشباب على المستويين العربي والإفريقي

السبت 13/فبراير/2021 - 12:08 م
الدكتورة غادة خليل
الدكتورة غادة خليل
أميرة ممدوح
طباعة
شاركت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كعضو في لجنة التحكيم الخاصة برولو أفريقيا (Rollo Africa Master)، والذي يعقد برعاية الاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP AfriLabs.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع رواد 2030 تم انشاؤه تحت مظلة الوزارة ليقوم بدعم بناء قدرات الشباب على المستويين العربي والإفريقي وتنمية مهاراتهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقــع والاستفادة من طاقــاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة خليل أن رولو أفريقيا هو برنامج محاكاة الأعمال وبناء القدرات وهو مخصص لدعم الشركات الأفريقية الصغيرة التي تواجه تحديات بعد تفشي جائحة الكورونا، مشيرة إلى أن البرنامج يتألف من ثلاثة أيام محاكاة مكثفة تتعلم فيها الشركات الناشئة الإدارة والعمل في بيئة تنافسية ضمن آفاق السوق المختلفة.

وأضافت أن المشاركون المختارون يقومون بنشاط في معسكر تدريبي مكثف (BootCamp) لمدة 3 أيام يتم فيهم محاكاة الحياة العملية ويواجه كل فريق تحديًا من قبل فرق أخرى، لافتة إلى أن البرنامج يوفر منصة لأصحاب المشاريع الأفارقة لخلق أفكار وتجربة استراتيجيات جديدة.

وأضافت أن شروط التقديم في رولو أفريقيا تتمثل في أن تكون الشركة المتقدمة من الشركات الافريقية الصغيرة التي تأثرت بجائحة الكورونا، وأن تتضمن الشركة فريق من 3 أعضاء، وألا يقل السن عن 20 ولا يزيد عن 45 عاما، وأن تكون شركة ناشئة تعمل منذ أكثر من عام وبها أقل من 10 موظفين (أعضاء).

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كشف غموض مقتل «مستريح المنوفية» عقب اختطافه

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة

شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه

«جيل بلا أساتذة».. مكيدة على الهواء وراء مقولة محمد حافظ رجب الشهيرة

بعد وفاته.. لماذا لم يكتب محمد حافظ رجب روايات؟