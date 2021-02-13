التخطيط: رواد 2030 يدعم بناء قدرات الشباب على المستويين العربي والإفريقي

شاركت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كعضو في لجنة التحكيم الخاصة برولو أفريقيا (Rollo Africa Master)، والذي يعقد برعاية الاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP AfriLabs.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع رواد 2030 تم انشاؤه تحت مظلة الوزارة ليقوم بدعم بناء قدرات الشباب على المستويين العربي والإفريقي وتنمية مهاراتهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقــع والاستفادة من طاقــاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين.ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة خليل أن رولو أفريقيا هو برنامج محاكاة الأعمال وبناء القدرات وهو مخصص لدعم الشركات الأفريقية الصغيرة التي تواجه تحديات بعد تفشي جائحة الكورونا، مشيرة إلى أن البرنامج يتألف من ثلاثة أيام محاكاة مكثفة تتعلم فيها الشركات الناشئة الإدارة والعمل في بيئة تنافسية ضمن آفاق السوق المختلفة.وأضافت أن المشاركون المختارون يقومون بنشاط في معسكر تدريبي مكثف (BootCamp) لمدة 3 أيام يتم فيهم محاكاة الحياة العملية ويواجه كل فريق تحديًا من قبل فرق أخرى، لافتة إلى أن البرنامج يوفر منصة لأصحاب المشاريع الأفارقة لخلق أفكار وتجربة استراتيجيات جديدة.وأضافت أن شروط التقديم في رولو أفريقيا تتمثل في أن تكون الشركة المتقدمة من الشركات الافريقية الصغيرة التي تأثرت بجائحة الكورونا، وأن تتضمن الشركة فريق من 3 أعضاء، وألا يقل السن عن 20 ولا يزيد عن 45 عاما، وأن تكون شركة ناشئة تعمل منذ أكثر من عام وبها أقل من 10 موظفين (أعضاء).