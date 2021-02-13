رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى عبر موقع بتروتريد وخطوات التسجيل

السبت 13/فبراير/2021 - 11:01 ص
عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي
شيماء حسين
طباعة
احتل آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى عبر موقع بتروتريد وخطوات التسجيل محرك البحث العالمي جوجل قبل ساعات من انتهاء المدة التي حددتها الشركة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط تسجيل قراءة عدادات الغاز وخطوات التسجيل.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى عبر موقع بتروتريد وخطوات التسجيل

حددت شركة بتروتريد الغاز الطبيعي والتابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر لتسجيل قراءة العدادات المنزلية كما حددت الفترة من 6 إلى نهاية كل شهر لدفع إجمالي قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني الذي خصصته لخدمة عملاءها لاستحالة دخول مندوبي الشركة للمنازل خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة مع الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي فرض على أفراد المجتمع التباعد لمنع تفشي العدوى بين المواطنين.


رابط تسجيل قراءة العدادات الغاز المنزلي

أتاحت شركة بتروتريد الغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية موقعاً إلكترونياً من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن من خلاله تسجيل قراءة العدادات المنزلية شهريا عقب كتابة بيانات العداد دون الحاجة إلى الاختلاط بمندوبي الشركة في الحالات العادية التي تتطلب دخولهم المنازل لأخذ القراءة ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية الرقمية للمواطنين عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

خطوات تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي إلكترونيا

يبحث الكثير عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى عبر موقع بتروتريد وخطوات التسجيل عبر موقع الشركة الرسمي دون تكبد عناء أو إهدار للوقت أو اختلاط مع مندوبي الشركة :-

تسجيل الدخول إلكترونيا عبر موقع شركة بتروتريد من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار خدمة تسجيل قراءة العدادات المنزلية من القائمة الرئيسية

تحديد مكان العداد بالتفصيل ( المحافظة، المنطقة، الشارع، العقار)

كتابة رقم العداد المنزلي المكون من 10 أرقام

كتابة بيانات صاحب العداد ( الاسم، الرقم القومي، العنوان، ...) 

كتابة قراءة العداد المنزلي في الخانة المخصصة لذلك

الضغط على كلمة استعلام

ستظهر إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي بالتفصيل

اقرأ أيضاً



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السيسى يهنئ «الأهلى»: لن ندخر جهدًا فى دعم الرياضة والشباب المصرى

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

طبيب الأهلى يعلن غياب على معلول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

الصور

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

الأكثر قراءة

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

رحل فجر اليوم.. لماذا لم يكتب محمد حافظ رجب روايات؟

مدحت صالح يحيى ثالث أمسيات حفلات الأوبرا بعيد الحب

فى اليوم العالمة للإذاعة.. هاجر سعد الدين «صوت بلدنا»

افتتاح معرض «أن تكون حاضرا» للفنان رومانى حافظ.. اليوم