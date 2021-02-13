



آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى عبر موقع بتروتريد وخطوات التسجيل

حددت شركة بتروتريد الغاز الطبيعي والتابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر لتسجيل قراءة العدادات المنزلية كما حددت الفترة من 6 إلى نهاية كل شهر لدفع إجمالي قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني الذي خصصته لخدمة عملاءها لاستحالة دخول مندوبي الشركة للمنازل خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة مع الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي فرض على أفراد المجتمع التباعد لمنع تفشي العدوى بين المواطنين.



رابط تسجيل قراءة العدادات الغاز المنزلي

أتاحت شركة بتروتريد الغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية موقعاً إلكترونياً من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن من خلاله تسجيل قراءة العدادات المنزلية شهريا عقب كتابة بيانات العداد دون الحاجة إلى الاختلاط بمندوبي الشركة في الحالات العادية التي تتطلب دخولهم المنازل لأخذ القراءة ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية الرقمية للمواطنين عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.





خطوات تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي إلكترونيا

يبحث الكثير عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى عبر موقع بتروتريد وخطوات التسجيل عبر موقع الشركة الرسمي دون تكبد عناء أو إهدار للوقت أو اختلاط مع مندوبي الشركة :-





تسجيل الدخول إلكترونيا عبر موقع شركة بتروتريد من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار خدمة تسجيل قراءة العدادات المنزلية من القائمة الرئيسية





تحديد مكان العداد بالتفصيل ( المحافظة، المنطقة، الشارع، العقار)





كتابة رقم العداد المنزلي المكون من 10 أرقام





كتابة بيانات صاحب العداد ( الاسم، الرقم القومي، العنوان، ...)





كتابة قراءة العداد المنزلي في الخانة المخصصة لذلك





الضغط على كلمة استعلام





ستظهر إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي بالتفصيل





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احتل آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى عبر موقع بتروتريد وخطوات التسجيل محرك البحث العالمي جوجل قبل ساعات من انتهاء المدة التي حددتها الشركة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط تسجيل قراءة عدادات الغاز وخطوات التسجيل.