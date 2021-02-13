دافع عن سودانيين.. 7 معلومات عن المدعي العام الجديد للجنائية الدولية

فاز البريطاني من أصل باكستانى كريم خان، بمنصب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، خلفا لفاتو بنسودا.فمن هو كريم خان الذى فاز بدعم 72 دولة من خلال الجولة الثانية.- كريم خان هو محام بريطاني من مواليد 1970.- متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ّ- عينه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.- يشغل منصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش".- شارك في قضايا رئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الخاصة لسيراليون، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية والمحكمة الخاصة بلبنان.- ترافع كريم خان عن عدة متهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومنهم السودانيون عبد الله بنده وبحر إدريس أبوقردة وصالح جاموس.-اشتهر بقيادة فريق الأمم المتحدة الخاص للتحقيق في جرائم تنظيم "داعش" في العراق.