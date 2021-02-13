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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دافع عن سودانيين.. 7 معلومات عن المدعي العام الجديد للجنائية الدولية

السبت 13/فبراير/2021 - 09:53 ص
المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية
مروة عنبر
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فاز البريطاني من أصل باكستانى كريم خان، بمنصب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، خلفا لفاتو بنسودا.

فمن هو كريم خان الذى فاز بدعم 72 دولة من خلال الجولة الثانية.

- كريم خان هو محام بريطاني من مواليد 1970.
- متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ّ
- عينه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.
- يشغل منصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش".
- شارك في قضايا رئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الخاصة لسيراليون، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية والمحكمة الخاصة بلبنان.
- ترافع كريم خان عن عدة متهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومنهم السودانيون عبد الله بنده وبحر إدريس أبوقردة وصالح جاموس.
-اشتهر بقيادة فريق الأمم المتحدة الخاص للتحقيق في جرائم تنظيم "داعش" في العراق.

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