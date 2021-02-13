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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتخاب بريطاني من أصل باكستاني مدعيا عاما لـ«الجنائية الدولية»

السبت 13/فبراير/2021 - 09:43 ص
محكمة
محكمة
مروة عنبر
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انتخبت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المحامي البريطاني من أصول باكستانية خان كريم، مدعيا عاما جديدا لمدة 9 سنوات، تبدأ من 26 يونيو المقبل.

جاء انتخاب كريم، من خلال عملية تصويت جرت بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، ليخلف المدعية الحالية فاتو بنسودا، والتي تشغل المنصب بالجنائية منذ العام 2012.

وتنافس على المنصب 4 مرشحين، هم البريطاني، كريم، الذي حصل على 72 صوتا من إجمالي 123، والمحامي الإيرلندي فيرغال غاينور حصل على 42 صوتا، والقاضي الإسباني كارلوس كاستريسانا حصل على 5 أصوات، والمحامي الإيطالي فرانشيسكو لو فوي 3 أصوات.

وقاد كريم فريقا أمميا للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم "داعش: الإرهابي في العراق، وفقا لفضائية "سكاي نيوز عربية".

وتعد أولى المسؤوليات التي سيضطلع بها كريم، هى اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان، والتحقيق بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة في العام 2014.

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