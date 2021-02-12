واشنطن تعلن دعمها رئيس المجلس الرئاسي الجديد

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، دعمها رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، وحكومة عبدالحميد الدبيبة، ووصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، في وقت سابق الجمعة، إلى مطار طبرق قادمًا من مدينة بنغازي التي وصل إليها أمس الخميس.وكان في استقبال المنفي رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي، وعمداء بلديات طبرق وبئر الأشهب وأمساعد وآمر قاعدة طبرق الجوية.إضافة إلى مدير مطار طبرق، ومديري أمن طبرق وبئر الأشهب وأمساعد وضباط وضباط صف الجيش الليبي، وعدد من الحكماء والمشايخ.