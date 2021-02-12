فريق «الحرير المخملى» يبدأ التصوير فى الفيلا القطرية بكفر حكيم

يبدأ صناع مسلسل "الحرير المخملى" تصوير العمل خلال أيام، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات، ليعرض خارج الموسم الرمضاني.وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور" إنهم سوف يبدأون تصوير العمل يوم الأحد المقبل داخل الفيلا القطرية في كفرحكيم بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن العرض كان المقرر له أن ينطلق قبل الشهر الكريم، ولكن نظرًا لضيق الوقت، فمن المحتمل عرضه بعد الموسم الرمضاني.ويعكف المخرج أحمد خالد أمين على ترشيح الأبطال المشاركين فى الحلقات، وتدور أحداث العمل فى 60 حلقة فى حقبة زمنية تبدأ من التسعينيات إلى الألفينات والعمل مأخوذ عن رواية أميمة عز الدين، وسيناريو وحوار محمد ناير، وينضم لمسلسلات الأوف سيزون.