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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبو رواش.. كلمة السر في السخرية من ياسمين صبري على تويتر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:57 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
شيماء محمد
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أثارت السخرية من ياسمين صبري على تويتر ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية حيث احتلت الفنانة نسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أسباب تعرضها للسخرية وانتقادات من جمهورها لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير سر السخرية من ياسمين صبري بعد زيارة مستشفى أبو الريش.

سبب السخرية من ياسمين صبري على تويتر

أصبحت الفنانة ياسمين صبري سيدة مجتمع من الطراز الأول خلال الفترة الماضية ليس فقط لكونها فنانة عربية تألقت في العديد من الأعمال الفنية التي حظيت على نسب مشاهدة عالية ولكن لزواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة حيث قامت بزيارة لمستشفى أبو الريش للأطفال ونشرت صور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر الزيارة معلقة عليها " مستشفى أبو رواش" مما وضعها في موقف محرج من قبل متابعيها الذين انتقدوا خطأ الكتابة و علقوا قائلين " اسمها أبو الريش حضرتك" " أبو رواش دا مركز صيانة" " أبو الريش يا فندم".

أعمال ياسمين صبري الفنية

شاركت الفنانة ياسمين صبري منذ دخولها عالم الأضواء والشهرة عام 2013 في العديد من المسلسلات أشهرها مسلسل جبل الحلال و مسلسل ذهاب وعودة و مسلسل الأسطورة ومسلسل حكايتي ومسلسل فرصة تانية و مسلسل الحصان الأسود ومسلسل أسرار ومسلسل أرض النعام بالإضافة إلى فيلم جحيم في الهند و فيلم ليلة هنا وسرور وفيلم الديزل وتم اختيارها ضمن أجمل 100 امرأة في العالم 2017. 

انتقادات تعرضت لها ياسمين صبري 

السخرية من ياسمين صبري على تويتر أصبحت حديث الساعة خلال الساعات القليلة الماضية ولكن الفنانة تعرضت إلى كثير من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب الحقبية البرتقالية التي وضعتها بجوارها على الكرسي في الطائرة الخاصة و أداءها في المسلسل الرمضاني فرصة تانية كما وجه لها الجمهور مجموعة من الانتقادات عقب نشر صورها أثناء انفجار بيروت والذي أدى إلى مقتل 150 شخص وإصابة الآلاف.

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