ياسمين صبري تبتعد عن رمضان رسميًا وتجهز لعمل سينمائي عن المرأة

بدأت الفنانة ياسمين صبري التواصل مع عدد من الكُتّاب من أجل اختيار سيناريو فيلم سينمائي جديد تدخله خلال الفترة القادمة، وتبدأ تصويره بعد الموسم الرمضاني الجاري.وجاء ذلك بعد أن خرجت ياسمين بشكل نهائي من رمضان القادم؛ حيث بحثت عن سيناريو مختلف عما قدمته في بطولاتها السابقة، ولم تستقر على أي عمل يجذبها، فقررت قبل عدة أيام وبشكل نهائي الاتجاه للسينما، حيث تستطيع أن تقدم وجبة سينمائية تدخل فيها أفكارها بشكل مكثف.وبعد استقرار ياسمين على السيناريو تدخل في مرحلة جلسات العمل خلال الفترة القادمة، على أن تبدأ التصوير بين عيدي الفطر والأضحى، وتقدم ياسمين في عملها الجديد عملًا سينمائيًا يقدم قضية مختلفة من الأمور التي تخص المرأة العربية.