استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بحادث دهس في الأغوار الشمالية

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، إثر قيام مستوطن بدهسهم قرب مفرق عين البيضاء بالأغوار الشمالية، وذلك خلال مشاركتهم في مسار بيئي.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الجمعة، عن مسئول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات قوله - "إن فلسطينيا استشهد ووقع عدد من الجرحى بعد أن قام مستوطن بدهس ثلاثة شبان من منطقة رام الله بين مفرق عين البيضا وبردلا في الأغوار الشمالي، قدموا لدعم منطقة كردلا والأغوار في المسار بيئي.