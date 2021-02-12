إخماد حريق في كشك ملحق بسور نادي بإمبابة

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة صباح اليوم الجمعة، من إخماد حريق نشب في كشك ملحق بسور نادي في إمبابة، وامتد لكشك آخر، دون وقوع إصابات.كانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بكشك ملحق بسور نادي في إمبابة، صباح اليوم الجمعة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين نشوب حريق بكشك تجاري، وامتداده لكشك مجاور، وتم محاصرة الحريق وإخماده.تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.