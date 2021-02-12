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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخماد حريق في كشك ملحق بسور نادي بإمبابة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:25 ص
حريق في كشك ملحق
حريق في كشك ملحق بسور نادي
ندى حمدي
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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة صباح اليوم الجمعة، من إخماد حريق نشب في كشك ملحق بسور نادي في إمبابة، وامتد لكشك آخر، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بكشك ملحق بسور نادي في إمبابة، صباح اليوم الجمعة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين نشوب حريق بكشك تجاري، وامتداده لكشك مجاور، وتم محاصرة الحريق وإخماده.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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