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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد إعادة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جمال الحريم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:29 ص
مسلسل جمال الحريم
مسلسل جمال الحريم
محمد مجدي
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حقق مسلسل جمال الحريم ردود أفعال إيجابية للغاية بعد عرض حلقاته الجديدة، وينتظر المتابع لحلقات العمل عرض الحلقات الأخيرة ابتداءً من يوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة دي إم سي.

موعد إعادة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جمال الحريم


المسلسل تذاع حلقاته على قناة DMC من الأحد إلى الخميس، وتعرض الإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والإعادة الثانية، في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

ويذاع المسلسل أيضا على قناة دي إم سي دراما في تمام الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.

قصة المسلسل


العمل تدور أحداثه في إطار رعب، حول عدة قصص مرعبه تكمن شخصيتها حول نور ودينا فؤاد اللتان تعرضتا لحالة ذعر شديدة بسبب دخولهما في عوالم أخرى مع عالم الجن والعفاريت، الأمر الذي يرعبهما طوال الوقت.

المسلسل من 45 حلقة، وهو من بطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله، تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى.

الجدير ذكره أن نور تقف أمام النجم ياسر جلال فى مسلسله الرمضانى المقبل "ضل راجل"، للمرة الثانية بعد مسلسل "رحيم"، والعمل من إنتاج شركة سينرجى.

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