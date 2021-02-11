النقض تؤيد السجن المشدد لمتهمي «أحداث عنف الشرقية»
الخميس 11/فبراير/2021 - 07:20 م
أيدت محكمة النقض أحكامًا بالسجن المشدد 15 عامًا لـ2 من المتهمين، وتعديل العقوبة لـ6 متهمين بجعلها 10 سنوات مشددة، وتأييد المشدد 3 سنوات لـ12 متهمًا في أحداث شغب مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.
كانت محكمة الجنايات أصدرت أحكامًا متفاوتة على الطاعنين بالقضية، تراوحت بين السجن المشدد 15 سنة إلى السجن المشدد 3 سنوات لـ20 متهمًا.
أسندت النيابة العامة لـ20 طاعنًا من المدانين بالقضية اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، وترويج منشورات وحيازة أسلحة نارية.
وفي سياق آخر، قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن أعضاء الجماعة الإرهابية على حكم السجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها، وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف إلى جلسة 12 أبريل المقبل.
كانت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل رئيس المحكمة، عاقبت 7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد ألقت القبض على 7 أشخاص، من بينهم صاحب مطعم ومحاسب وعامل ومدرس أزهري ونجار مسلح ومراقب جودة بإحدى الشركات وعامل، جميعهم مقيمون دائرة مركز بلبيس، لانضمامهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر لهم محضر 602 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020.
وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 3 سنوات.
كانت محكمة الجنايات أصدرت أحكامًا متفاوتة على الطاعنين بالقضية، تراوحت بين السجن المشدد 15 سنة إلى السجن المشدد 3 سنوات لـ20 متهمًا.
أسندت النيابة العامة لـ20 طاعنًا من المدانين بالقضية اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، وترويج منشورات وحيازة أسلحة نارية.
وفي سياق آخر، قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن أعضاء الجماعة الإرهابية على حكم السجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها، وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف إلى جلسة 12 أبريل المقبل.
كانت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل رئيس المحكمة، عاقبت 7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد ألقت القبض على 7 أشخاص، من بينهم صاحب مطعم ومحاسب وعامل ومدرس أزهري ونجار مسلح ومراقب جودة بإحدى الشركات وعامل، جميعهم مقيمون دائرة مركز بلبيس، لانضمامهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر لهم محضر 602 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020.
وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 3 سنوات.