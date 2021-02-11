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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النقض تؤيد السجن المشدد لمتهمي «أحداث عنف الشرقية»

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:20 م
محكمة
محكمة
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أيدت محكمة النقض أحكامًا بالسجن المشدد 15 عامًا لـ2 من المتهمين، وتعديل العقوبة لـ6 متهمين بجعلها 10 سنوات مشددة، وتأييد المشدد 3 سنوات لـ12 متهمًا في أحداث شغب مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

كانت محكمة الجنايات أصدرت أحكامًا متفاوتة على الطاعنين بالقضية، تراوحت بين السجن المشدد 15 سنة إلى السجن المشدد 3 سنوات لـ20 متهمًا.

أسندت النيابة العامة لـ20 طاعنًا من المدانين بالقضية اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، وترويج منشورات وحيازة أسلحة نارية.

وفي سياق آخر، قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن أعضاء الجماعة الإرهابية على حكم السجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها، وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف إلى جلسة 12 أبريل المقبل.

كانت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل رئيس المحكمة، عاقبت 7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد ألقت القبض على 7 أشخاص، من بينهم صاحب مطعم ومحاسب وعامل ومدرس أزهري ونجار مسلح ومراقب جودة بإحدى الشركات وعامل، جميعهم مقيمون دائرة مركز بلبيس، لانضمامهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر لهم محضر 602 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020.

وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 3 سنوات.

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