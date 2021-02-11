تأجيل محاكمة المحامي أحمد البحقيري في حيازة سلاح ليونيو المقبل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة أحمد حمزة البحقيري المحامي، بتهمة حيازة أسلحة نارية إداريًا، لجلسة الدور الأول من شهر يونيو، للاستماع للشهود مع استمرار حبس للمتهم علي أن يتم تحديد ميعاد الجلسة في وقت لاحق.كانت محكمة الاستئناف الدائرة 26 جيزة، قد حددت محاكمة المتهم بتهمة حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص وحيازة سلاح أبيض، بعدما اتهمته النيابة العامة بارتكاب جناية أمن دولة طوارئ وجنحة أمن دولة طوارئ.وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحالت المحامي أحمد حمزة البحقيري، المتهم بحيازة سلاح ناري غير مرخص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح الناري بسبب خلافات عائلية بينهما، إلى المحاكمة الجنائية لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وتسلمت تقرير الأدلة الجنائية حول السلاح الناري المضبوط مع المتهم ونوعه وعياره.وتعود تفاصيل الواقعة عندما توجه المحامي أحمد البحقيري إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته موجهًا لهم اتهامًا بالتشاجر معه بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية حضر أفراد أسرة زوجته إلى قسم شرطة الهرم وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحًا ناريًا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، وضبط رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامي السلاح الناري داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه في ترويع المواطنين.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامي أحمد البحقيرى، وتمت إحالته إلى النيابة، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.