المنفي يجري مشاورات مع الأطراف الفاعلة في شرق ليبيا

يستعد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا، لإجراء مشاورات مع الأطراف الفاعلة في شرق ليبيا، عقب عودته إلى مدينة بنغازي اليوم، قادما من اليونان بعد اختياره رئيسًا للمجلس.وبحسب "العربية" فسينطلق محمد المِنفي لإجراء المشاورات مع الأطراف الفاعلة في شرق ليبيا وعلى رأسها قيادة الجيش، لبحث إمكانية مباشرة المجلس أعماله من المدينة وتقريبِ وجهات النظر مع كافة التركيبات السياسية والاجتماعية في شرق البلاد، قبل الانتقال إلى طرابلس لتسلم مهام عمله رسميا.وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا، أعلنت فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، الذي سيضم أيضًا موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي، بعد جولتين من التصويت.