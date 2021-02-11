توقعات بانخفاض أسعار الحديد في الأسواق

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من التوتر في الأسواق بين التجار والمصنعين.وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام نحو 60 دولارا، إلا أن المصانع لم تخفض أسعارها حتى الآن.وتوقع أن تشهد أسعار الحديد انخفاض في أسعارها خلال الفترة المقبلة بقيمة 1000 جنيه، ما يعادل الهبوط في أسعار المواد الخام.كانت قد سجلت أسعار الحديد نهاية العام الماضي ارتفاعا بقيمة 3000 جنيه.