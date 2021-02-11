الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتى واليورو

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 302. 0 دينار في حين استقر اليورو عند 366. 0 دينار مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 418. 0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 339. 0 دينار والين الياباني عند مستوى 003. 0 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.