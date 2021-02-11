الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتى واليورو
الخميس 11/فبراير/2021 - 12:01 م
وكالاتطباعة
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 302. 0 دينار في حين استقر اليورو عند 366. 0 دينار مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 418. 0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 339. 0 دينار والين الياباني عند مستوى 003. 0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 418. 0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 339. 0 دينار والين الياباني عند مستوى 003. 0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.