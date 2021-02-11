رغم تطبيع أنقرة.. مولود أوغلو: الاتفاقات مع تل أبيب تقوض عملية السلام

وصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الأربعاء، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في إطار جولته الخليجية، التي شملت أيضًا الكويت وسلطنة عمان.وقال جاويش أوغلو، لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل تؤدي إلى تقويض رؤية حل الدولتين والمعايير الراسخة لحل الصراع الطويل الوارد في قرارات الأمم المتحدة، على الرغم من تطبيع بلاده العلاقات مع تل أبيب بشكل كامل.وأوضح وزير الخارجية التركي أن هذه الاتفاقيات تتعارض مع المبادئ الأساسية لعام 2002، وهي الأرض مقابل السلام، وأضاف أن تلك الاتفاقيات هي السبب وراء ازدياد الحملة الإسرائيلية في تهجير المواطنين الفلسطينيين وهدم منازلهم في الفترة الأخيرة بشكل كبير.