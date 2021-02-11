زارا لوسي.. ملكة جمال تحدت مرض التصلب العصبي المتعدد

أن تحلم وتصل لحلمك شيء ليس بهين لكنه ليس مستحيل، وهو ما فعلته العارضة المصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد زارا لوسي وايتهيد، ببلوغها نهائي مسابقة التنوع لملكة جمال إنجلترا، وهي مسابقة جديدة من نوعها.ووفقًا لموقع "METRO"، تبلغ العارضة والمغنية السابقة من العمر 23 عامًا، وأصيبت بهذا المرض في عمر المراهقة ولكنها تحدت ذلك وتقدمت للمسابقة في مكان إقامتها "إنجلترا"، وبالفعل كانت من ضمن من يتسابقن على النهائيات الخاصة بمسابقة ملكة جمال جميع الألوان الأفريقية"التنوع" ممثلة نيجيريا موطن والدتها.تم تشخيص إصابة المغنية السابقة بالتصلب المتعدد - وهي حالة مرضية تؤثر على الدماغ والأعصاب مدى الحياة - في سن 14 عندما أصيب جسدها بالخدر أثناء جلوسها في شهادة الثانوية العامة، أخبرها الأطباء أنها لا يجب أن تكون قادرة على المشي لكن زارا لوسي رفضت السماح لهذه الحالة بأن تعيق تحقيق أهدافها.ووفقًا للموقع: "تحدت التوقعات ببدء عملها الخاص لبيع منتجات العناية بالبشرة العضوية، وأصبحت عارضة أزياء تعمل بدوام كامل، وتنتقل إلى منصات العرض في جميع أنحاء البلاد".وتقول زارا لوسي، إنها تقدمت لمسابقة ملكة جمال إنجلترا لإثبات أن أي شيء كان ممكنًا إذا ركز الناس على ذلك، وستخوض "لوسي" الآن معركة ضد ثماني نساء أخريات في محاولة للوصول إلى نهائي ملكة جمال إنجلترا في مسابقة افتراضية يتم إقامتها في لندن في نهاية هذا الأسبوع بالتحديد يوم 13 فبراير الساعة 7 مساءًا.وتابعت: "مرض التصلب العصبي المتعدد صعب ولا يمكن التنبؤ به للغاية لكني أتعامل مع الأمر كما يأتي، وأحاول عدم إثارة ضجة من أي شيء كما هو عليه، مؤكدة أن المسابقات لا تتعلق فقط بالتألق وقد أدركت أن هناك الكثير من الأشياء الأخرى، فالأمر كله يتعلق بما في الداخل، وما نشعر به، وأين توجد قلوبنا وما يمكننا فعله لمجتمعاتنا".وأضافت: "إنه أمر رائع لأنه في مسابقات ملكات الجمال الأخرى، لا تحصل النساء على التقدير الذي نحتاجه، إنه لشرف كبير أن تكون قادرًا على الدفاع عن تراثك وبلد أمي الأم نيجيريا - ولكن أيضًا ترفع العلم الذي يمثل إفريقيا".يجب أن تتناول "زارا" دواءً يوميًا للمساعدة في حالتها والانتكاسات غير المتوقعة تتركها أحيانًا بحاجة إلى علاج متخصص في المستشفى، لكن زارا لوسي، التي لا تستطيع أن تشعر بأطراف أصابعها بسبب الخدر الذي تسببه حالتها، ترفض السماح لها بإحباطها، إنها تأمل في أن تكون قادرة على الفوز بلقب ملكة جمال إنجلترا وأن تصبح متسابقة في مسابقة ملكة جمال العالم للمساعدة في زيادة الوعي بحالتها.وأضافت: "أشعر بألم في ساقي عندما أمشي وتتعب عضلاتي بسهولة عندما أعاني من انتكاسة أشعر بالخدر حقًا ولا أستطيع المشي ولا أشعر، وعندما تم تشخيصي كان العرض الوحيد الذي أصابني هو خدر في يدي لكنه بدأ ينتشر بعد ذلك إلى ساقي وظهري ومعدتي، ذات ليلة حاولت النهوض من السرير وذهبت ساقاي ولم أشعر بالمثانة، حاولت الخروج لكنني سقطت على الأرض ولم أستطع الوقوف".وقالت واصفة حالتها: "أنا الآن أتناول حبة واحدة في اليوم في الليل، ولكن عندما أعاني من انتكاسة، فإنني أدخل المستشفى ويجب أن أبقى بينما يضخونني بالستيرويدات، لكنني لم أحصل على ذلك منذ فترة، فيجب على ً أن أتكيف مع اليوم كما يأتي".تجمع زارا لوسي أيضًا الأموال للمساعدة في تمويل الكراسي المتحركة للأشخاص في نيجيريا الذين يعانون من هشاشة العظام، وهي حالة يعاني منها ابن عمها.يمكنك التصويت لـ Zara أو أي من متسابقات Miss All African Colors على تطبيق Miss England. Miss All African Colors متاحة للمشاهدة على بث مباشر في 13 فبراير في تمام الساعة 7 مساءً ويمكن شراء التذاكر مقابل 7.99 جنيه استرليني.