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الثقافة

سيد عبدالرازق: جائزة الشارقة تحدٍ كبير نظرًا لشهرتها وحياديتها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:00 م
سيد عبدالرازق
سيد عبدالرازق
ايهاب مصطفى
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فاز سيد محمد عبد الرازق بالمركز الثاني بجائزة الشارقة للإبداع العربى عن مسرحيته "العابر".

ويقول "عبد الرازق" عن المسرحية والجائزة: "هي واحدة من أهم الجوائز الإبداعية في الوطن العربي، لأنها تأتي انطلاقًا من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يقدم فيها دعما كبيرا للأدباء، في دولة الإمارات وفي أنحاء الوطن العربي الكبير.

وأشار "عبد الرازق"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن الجائزة تقوم عليها دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، تمتاز بتاريخها الطويل حيث تمتد لحوالي ربع قرن، وهذه الدورة هي الدورة الرابعة والعشرون، كما أن مجالاتها متعددة، فهي تتعلق بالشعر الفصيح، القصة القصيرة، الرواية، النص المسرحي، أدب الطفل، والنقد، وهي كذلك جائزة للإصدار الأول في مجال معين من المجالات سالفة الذكر، وبالتالي فهي تسهم في تعريف الوطن العربي والمتابعين العرب في شتى بقاع الدنيا بالكتاب الجدد المحققين في فن ما من فنون الكتابة الإبداعية.

وأضاف: "تقدمت إلى الجائزة بنص مسرحي (العابر) وهو نص يتناول معالجة جديدة بزاوية تناول جديدة لبعض الشخصيات في الزمن الماضي، تشكل رسما لقراءة جديدة لتلك الشخصيات والأحداث التي أسهمت فيها في تاريخها وأثرها الممتد إلى الحاضر، كتبت هذه المسرحية خلال العام 2020 وتم التقدم بها للجائزة ونالت بفضل الله المركز الثاني".

وتابع: "كان هناك تحد كبير أمام المسرحية نظرا لشهرة الجائزة وحياديتها واهتمامها بمشاركات كتاب متحققين فيها، مما أدى إلى إقبال كبير من كتَّاب المسرح، ولذلك كنت آمل أن تحتل مركزا من المراكز الأولى وقد كان والحمد لله".

وواصل: "ودائما أرض الإمارات تهتم بالثقافة كأحد روافد التنمية العربية بشكل عام والمجتمع الإماراتي بشكل خاص، ودائما مبادرات الشارقة الثقافية فعالة ومؤثرة وتجاربها كبيرة الرشد والمنطقية تؤتي ثمارها بشكل كبير، وتسهم في تخليق روابط كبيرة بين المثقفين والكتاب والأدباء العرب، مهتمة دائما بإبراز الدور الثقافي للغة العربية كركيزة أساس في تطور مفهوم المجتمع الدولي حول الريادة العربية قديما وحديثا".

أما عن سيد محمد عبد الرازق فهو محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين ونادي أدب أسيوط.

وله ديوان "الذي في الرسم"، الفائز بجائزة بيت الشعر بالأقصر (2020م)، مسرحية حلم قديم، مسرح النيل جامعة أسيوط (2020م)، ومسرحية سلام سلاح، مسرح قصر ثقافة أسيوط 2020، وديوان يقامر شعره، وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، (2019م)، ديوان وحدها في الغرفة، وكالة أمواج للإعلان، أسيوط (2016)، ديوان نيرفانا، وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أسيوط (2015)، وديوان أخيرا تصمت الزرقاء، المركز الأدبي للتنمية الثقافية، أسيوط (2014م)، وديوان ويرسمها الدخان، المركز الأدبي للتنمية الثقافية، أسيوط (2014م)، وغيرها.

حاز على جوائز كثيرة منها جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي، فرع الشعر المسرحي، أكاديمية الشعر العربي، (يونيو 2020م). جائزة البردة، المركز الرابع عن شعر الفصحى، وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، (ديسمبر 2016م)، جائزة الحرية للأسرى، المركز الأول عن شعر الفصحى، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، (يوليو 2017م)، جائزة وزارة الدفاع، عن شعر الفصحى، إدارة الشئون المعنوية لعلمي 2015 و2015، وجائزة جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين، عن شعر الفصحى، (2014،2006م) وغيرها.
سيد عبدالرازق
سيد عبدالرازق

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