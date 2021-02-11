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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:02 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
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يقدم «الدستور» تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 11-2-2021، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ، تشهد الحالة الجوية للطقس في مصر اليوم وبداية من فجر اليوم الخميس، بمدن (القاهرة والوجه البحري) طقسًا دافئًا، مائل للحرارة على (جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد).

حالة الطقس في مصر اليوم الخميس11-2-2021

كما تشهد سماء مصر ليلًا طقسا باردًا (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد)، شديد البرودة على (شمال سيناء).

حالة الشبورة المائية اليوم الخميس

تكون الشبورة المائية ظاهرة صباحًا على بعض (الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.).

حالة الرياح اليوم الخميس

1 - تكون حالة البحر المتوسط خفيفة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

2 - كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس فى القاهرة والمحافظات

العظمى الصغرى

(القاهرة 24 13 - الإسكندرية 22 13 - وادى النطرون 23 14 - طنطا 24 12 - شبين الكوم 23 13 - دمنهور 23 13 - بلطيم 21 14 - مطروح 20 10 - السلوم 20 11 - سيوة 25 11 - بورسعيد 22 15 - دمياط 21 14 - الزقازيق 24 13).

درجات الحرارة اليوم في المحافظات 

(المنصورة 23 13 - الإسماعيلية 25 12 - السويس 25 13 - العريش 21 13 - رفح 21 12 - رأس سدر 25 14 - نخل 23 08 - نويبع 27 17 - طابا 24 15 - كاترين 20 08 - الطور 25 13 - شرم الشيخ 28 16 - الغردقة 29 14).

حالة الطقس في محافظات مصر

(مرسى علم 28 15 - الفيوم 26 11 - بنى سويف 26 10 - المنيا 27 10 - أسيوط 27 09 - سوهاج 28 11 - قنا 29 12 - الأقصر 30 13 - أسوان 30 14 - إدفو 31 13 - أبوسمبل 30 14 - الوادى الجديد 30 11 - شلاتين 27 17 - أبو رماد 27 18 - حلايب 26 18 - رأس حدربة 26 19).

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