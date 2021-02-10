الحكومة تكشف موعد وصول أولى دفعات لقاحات جافي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة انتهت من تطعيم الأطباء والأطقم الطبية بلقاحات كورونا في مستشفيات العزل، وتجري الآن التطعيمات في مستشفيات الحميات.













وكشف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه ستصل كمية أولى من لقاحات كورونا المتعاقد عليها مع اتحاد اللقاحات الدولي جافي في النصف الثاني من فبراير، موضحا أن اللقاحات ستصل تباعا، وهي تزيد على 55 ملايين جرعة.







