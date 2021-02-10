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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تبدأ تطعيم العمال الفلسطينيين بلقاح كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:36 م
تطعيم العمال الفلسطينيين
تطعيم العمال الفلسطينيين
سارة شريف
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بدأت نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بتلقيح العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين يحملون تصريح عمل في إسرائيل في محطة تطعيم بالقرب من حاجز قلنديا القريب من مدينة القدس.
وقالت هيئة البث الرسمية إنه تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا اليوم 500 شخص من سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة تطعيم أطلقتها بلدية القدس، وتفتح محطة التطعيم هذه يوميا من الساعة العاشرة حتى الساعة الثامنة يومياً.

كما بدأت إسرائيل، أمس الثلاثاء، بإعطاء التطعيم إلى طالبي اللجوء الأفارقة والعمال الأجانب المقيمين فيها، حيث تم افتتاح محطة للتطعيم في مدينة تل أبيب بالتعاون ما بين وزارة الصحة ومستشفى ايخيلوف وبلدية تل أبيب ويتم منح التطعيم لهم بالمجان.

وفي ذات السياق، أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، اشتراط دخول أى شخص إلى إسرائيل عن طريق المعابر البحرية والبرية بإظهار فحص سلبي لفيروس كورونا تم إجراؤه في الدولة التي غادر منها قبل ثلاثة أيام من سفره، وهذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الأحد القادم، كما سيخضع كل من يدخل إلى إسرائيل من يوم غد إلى إجراء فحص كورونا.

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