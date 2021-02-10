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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لحظة تكريم بيج رامى من محافظ كفرالشيخ (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:46 م
جريدة الدستور
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كرم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، البطل العالمي في رياضة كمال الأجسام، ممدوح السبيعي، الشهير ببيج رامي، وذلك خلال استقباله بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء.



وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، حسبما أذاعت فضائية "تن"، إن "بيج رامي"، ابن محافظة كفرالشيخ الفائز بلقب مستر أوليمبيا، يعد نموذجًا طموحًا ومحترمًا ومحترفًا، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية"، داعيًا الشباب للاجتهاد والطموح لتحقيق أحلامهم.



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