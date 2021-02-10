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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بحيري» رئيسا لشعبة المصدرين والتجارية الخارجية بغرفة الإسكندرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:00 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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نظمت شعبة المصدرين والتجارة الخارجية، بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة السيد الأستاذ أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، بمقر الغرفة، اجتماعًا لاختيار رئيس جديد للشعبة، خلفًا للدكتور أحمد سمير نصار، والذي وافته المنية ديسمبر الماضي.

وخلال الاجتماع تم اختيار بحيري أحمد بحيري، رئيسًا للشعبة، ومجدي الوليلي نائب أول رئيس الشعبة، كما تم تصعيد الأستاذ خالد إبراهيم، عضوًا بمجلس إدارة الشعبة.

يذكر أنه تم اعتماد شعبة المصدرين والتجارة الخارجية، بناءً علي القرار الوزاري رقم 742 لسنة 1925 بمحافظة الإسكندرية، واعتماد نظامها الأساسي تحت إشراف الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية وفي حدود اختصاصها.

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