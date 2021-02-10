«إيكواس» تحدد 22 أبريل لنظر قضية استهداف مجهولين لمواطنين بنيجيريا

أعلنت محكمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تحديد يوم 22 أبريل القادم للفصل في القضية المتهم فيها رعاة مجهولين بارتكاب عمليات قتل وتدمير لممتلكات نيجيريين في شرق نيجيريا المتاخم لإقليم بكاسي الذي كان متنازعا عليه بين نيجيريا والكاميرون.كانت منظمة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمحاسبة قد رفعت هذه القضية أمام هذه المحكمة الإقليمية التي تقضي بالفصل في قضايا دول غرب أفريقيا ومقرها أبوجا ضد الحكومة النيجيرية باعتبارها المسئولة عن تأمين الرعايا النيجيريين في شرقي البلاد وغالبيتهم رعاة رحل بزعم وقوع عمليات قتل على يد رعاة مجهولين.وطلبت المحامية فيمى فالانا من المحكمة، تحميل الحكومة النيجيرية المسئولية عن تلك الهجمات، فيما طلب محامي الحكومة النيجيرية أديدايو أوجانديل من المحكمة رفض هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.