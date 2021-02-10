البنتاجون يكشف عن حجم التهديدات الإيرانية في سوريا والعراق

كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية مؤخرا، عن حجم التهديد الذي تشكله الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة العربية، لاسيما في العراق وسوريا.وأفاد التقرير، الذي قدم إلى الكونجرس الأمريكي، مغطيا الأشهر ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، أن الميليشيات المسلحة المدعومة غالبا من إيران في العراق وسوريا شكلت أكبر تهديد أمني لمهمة قوات التحالف الدولي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بحسب " موقع العربية نت".كما رفعت تلك الميليشيات وتيرة استهدافها للمصالح الأمريكية في العراق وفي شمال شرق سوريا، حيث هاجموا قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكيا.إلى ذلك، أعاد التقرير التنبيه لخطر داعش، وعودة بعض هجماته، لافتا إلى أن حوالي 8 إلى 16 ألف داعشي، يعملون ضمن خلايا صغيرة في بعض المناطق الريفية بسوريا والعراق.