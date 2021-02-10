حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 10 فبراير 2021

الحمل



الثور

الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



برج الجدي



الدلو

الحوت

مهنيًا: أنت مبدع في عملك وهذا ما سيجعلك ستحصل على أفضل النتائج وتزيد من أرباحك، لا تضيع هذه الفرصة، وأكمل مشاريعك التي بدأتها فاليوم مربح لك بشكل كبير.عاطفيًا: الفترة السابقة كان القلق والشكوك حول علاقتك يشغل بالك، ستتم إزالة الشكوك، وستكون قادرًا على رؤية الشريك بشكل أوضح واتخاذ القرار المناسب.صحيًا: من الممكن أن تشعر ببعض الاكتئاب بدون سبب، لأنك تعاني من الإرهاق بشكل كبير بسبب الضغوطات التي تمر بها، خذ قسطًا من الراحة لتستعيد نشاطك.مهنيًا: من المتوقع أن تحصل على فرصة عمل مثالية بالنسبة لك، لا تتردد لأنها فرصة لن تعوض خصوصا إذا كان سفر بالخارج، ستضيف إليك الكثير من الخبرات والعائد المادي أيضًا.عاطفيًا: تعيش بعض المناوشات العاطفية بينك وبين شريكك، لكن أحيانا تصل إلى انفعالات حقيقية بينكما، حاول أن تهدئ الأمور حتى لايزداد الوضع سوءًا.صحيًا: اذا كنت تعاني من زيادة ملحوظة في الوزن، فابدأ بعمل حمية غذائية ومارس التمارين الرياضية الخفيفة.مهنيًا: تعمل جيدا على تطوير قدراتك المهنية، ويزيد إنتاجك في العمل، ومن المتوقع أن تحصل على مكافأة مالية أو ترقية الفترة القادمة بعد النجاحات التي تحققها مؤخرا.عاطفيًا: تشعر أنك تصاب بالخذلان بسبب تصرفات شريكك التي تصيب علاقتكما بالتوتر الدائم، حاول أن تفتح حوارًا معه وتتحدث بوضوح لتقريب وجهات النظر بينكما.صحيًا: ابتعد عن الدخان والتدخين والروائح النفاذة التي تزيد من مشاكل التنفس عندك، ولا تهمل في العلاج إذا تكرر الأمر.مهنيًا: ستجد تقدما واضحًا وملحوظًا خلال الفترة القادمة نتيجة تركيزك في عملك وسعيك لتحقيق هدفك، وقد يجعلك هذا عرضة للحسد، حصن نفسك دائما.عاطفيًا: راعي انشغال شريكك عنك هذه الفترة، وتحلي بالصبر، واعطه فرصته حتى يثبت لك حبه، للعزاب حب جديد يدخل حياتك الفترة القادمة ويجعلك تتمنى تعيش معه طول العمر.صحيًا: تشعر بتعب في معدتك هذه الفترة نتيجة تناول وجبات سريعة غير صحية من خارج المنزل تجعلك أكثر عرضة للعدوى فكن حذرًا.مهنيًا: هناك فرصة رائعة في الطريق إليك، والعمل في مجال أو مكان أفضل، استفد جيدًا من هذه الفرصة، قد تضطر إلى كسر القواعد المعتادة في عملك لإنهاء مهامك المعلقة.عاطفيًا: تعيش فترة من التفكير، ربما تكون تعاملت بقسوة مع شخص يحبك في الماضي، والآن تفكر كيف تحسن علاقتك معه، وأن تكون لك فرصة ثانية معه، لأنك أدركت أن سعادتك بالقرب منه.صحيًا: تهتم بصحتك بشكل جيد، ولكن يسيطر عليك الملل وهذا ما يؤثر على مزاجك ونفسيتك هذه الفترة.مهنيًا: إحساسك بالضغط عليك يجعلك أكثر توترًا، حاول التأقلم، وابتعد عن المشاكل والحوارات غير المفيدة التي تستنزف طاقتك العملية بدن فائدة.عاطفيًا: أخبار جيدة في انتظارك الفترة القادمة، اخرج من طاقة الشك التي تعرض علاقتك دائما للمشاكل مع شريكك.صحيًا: التزامك بالأكل الصحي بجعل صحتك أفضل، التزم أيضًا ببعض التمارين الرياضية ستشعر بالنشاط والحيوية.مهنيًا: تحتاج إلى تغيير بعض خصالك حتى تكون أكثر اندماجًا في العمل، واحذر من المشادات التي تسبب تقليل مجهودك وحاول إنجاز مهامك المتراكمة في العمل.عاطفيًا: افتعال المشاكل مع الشريك يؤدي إلى أمور ونتائج سلبية بينكما، فحاول الالتزام بحوار إيجابي حتى تنعم بالاستقرار.صحيًا: إذا كنت تعاني من الالتهابات أو الألم في جسدك، اتبع إرشادات الطبيب وغير عاداتك غير الصحية للتعافي سريعًا.مهنيًا: النجاح يحتاج منك بعض المجهود، قم بتحديد مهامك وإنجازها، وحافظ على مستواك حتى تصل إلى ما تريد، وتحافظ على ثقة رؤسائك فيك.عاطفيًا: أنت لا تجيد التعبير عن مشاعرك ناحية شريكك، ولكنه لا يفهم ذلك، وهذا ما يجعل علاقتكما فيها الكثير من الذهاب والعودة وسوء التفاهم.صحيًا: تحتاج إلى تقليل أكل الطعام الدسم حتى لا يزيد وزنك كثيرا، وتخلص من الأرق حتى تستمتع بالتركيز والنشاط العقلي.مهنيًا: طفرة على مستوى العمل لديك بعد فترة من الكسل والتراخي، وتحسن ملحوظ على أدائك، فحاول أن تحافظ على هذا المستوى حتى تحقق ما ترغب وتسعى إليه.عاطفيًا: حب جديد يدخل حياتك، تعلم من أخطاء الماضي وإياك والتعلق الزائد، كن متوازنًا في تصرفاتك ومشاعرك.صحيًا: حالتك النفسية ليست في أحسن حالتها متوتر وعندك حيرة في اختياراتك وتفكر كثيرا وهذا يؤدي إلى القلق والأرق، تحتاج أخذ قسط من الراحة والتفكير بهدوء دون تهور.مهنيًا: لديك العديد من الأعمال التي يجب أدائها بشكل سريع، اخرج من حالة الكسل وابتعد عن الضغوطات النفسية حتى تستطيع إنجاز عملك بكل سهولة وسرعة.عاطفيًا: علاقتك متوترة مع الشريك بشكل كبير، حاول تهدئة الأمور حتى لا تتفاقم المشاكل بينكما أكثر من ذلك وحاول الوصول معه لحلول لتلك المشاكل وإنهاء هذا الخلاف.صحيًا: صحتك جيدة ولكن هناك بعض الشعور بالأعراض البسيطة، مثل الصداع بسبب الإرهاق في العمل وفي المشاكل اليومية.مهنيًا: حافظ على أدائك فأنت تستطيع بأسلوبك الساحر التأثير على من حولك وإقناعهم بأفكارك المميزة، لكن حاول ألا تكرر أخطاء قديمة، حتى تستمر في نجاحك.عاطفيًا: مشاكل جديدة تحيط بعلاقتك مع شريكك، هو يكرر أخطاء الماضي معك وهذا ما يجعلك تفكر بالخروج من هذه العلاقة في الوقت الحالي.صحيًا: عدم التزامك بالأكل الصحي يجعلك تشعر بالغثيان ووجع في المعدة لذلك اختار الطعام الصحي الذي لا يسبب لك التعب.مهنيًا: البدء في مشروع جيد ممكن مع أحد أقاربك أو أصدقائك، لكن احذر من الخلط بين العمل والصداقة حتي لا تخسر أيًا منهما.عاطفيًا: العلاقة بينك وبين شريكك روتينية وتتسم بالملل بعض الشيء، حاول التجديد وكسر هذا الروتين وفاجئه بهدية أو شيء غير متوقع يجعل العلاقة أفضل بينكما.صحيًا: استشر الطبيب في الألم المزمن الذي لا يفارقك حتى لا تتفاقم الأمور ويزيد الأمر سوءًا وتحتاج إلى تدخل جراحي.