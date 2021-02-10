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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 10 فبراير 2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:43 ص
برج القوس
برج القوس
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم لبرج القوس، على النحو التالي:

مهنيًا: طفرة على مستوى العمل لديك بعد فترة من الكسل والتراخي، وتحسن ملحوظ على أدائك، فحاول أن تحافظ على هذا المستوى حتى تحقق ما ترغب وتسعى إليه.

عاطفيًا: حب جديد يدخل حياتك، تعلم من أخطاء الماضي وإياك والتعلق الزائد، كن متوازنًا في تصرفاتك ومشاعرك.

صحيًا: حالتك النفسية ليست في أحسن حالتها، متوتر وعندك حيرة في اختياراتك، وتفكر كثيرًا، وهذا يؤدي إلى القلق والأرق، تحتاج أخذ قسطًا من الراحة والتفكير بهدوء دون تهور.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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