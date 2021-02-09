إسبانيا تتجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بكورونا

تجاوزت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، عتبة ثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بكوفيد- 19، بعدما شهدت ارتفاعا في عدد الحالات منذ أعياد نهاية العام، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة.وأحصت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة، ما مجموعه ثلاثة ملايين وخمسة آلاف و487 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، علما بأن دراسة للحكومة قدرت في منتصف ديسمبر أن عشرة في المئة من السكان باتوا حاملين لفيروس كورونا، أي نحو 4،7 مليون شخص.