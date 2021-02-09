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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وزارة السياحة تكشف حقيقة فتح باب حجز الحج والعمرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:06 م
العمرة
العمرة
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن حقيقة فتح باب حجز الحج والعمرة، أكدت مصادر بوزارة السياحة على أن المملكة العربية السعودية لم تتخذ قرار بالإعلان عن فتح باب للحج والعمرة، نتيجة لوقف حركة الطيران السعودي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

السياحة تحذر من إعلانات حجز الحج والعمرة

كما حذرت وزارة السياحة المصرية المواطنين من عدم الانسياق وراء الإعلانات التى نبث على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى منها الفيس بوك، حول فتح باب حجز الحج والعمرة واصفة بأن كافة الإعلانات وهمية، ويجب على المواطنين اللجوء إلى وزارة السياحة للتأكد من صحة فتح باب لحجز الحج والعمرة، من عدمه.

السياحة تكشف حقيقة فتح باب حجز الحج والعمرة

وقالت مصادر بوزارة السياحة، سيكون هناك عدد من الضوابط والإجراءات الرسمية عند فتح باب لحجز الحج والعمرة، مؤكدين أن كل ما ينشر عن فتح موسم للحج والعمرة غير صحيح، لأنها دعاية شركات سياحة هدفها النصب، وجمع الأموال من المواطنين الراغبين في الحج والعمرة، حيث تقوم بعض شركات السياحة بتضليل المواطنين بزعم أنه يمكن حجز مكان لأداء الحج والعمرة، خلال الفترة الحالية.

موعد فتح باب حجز الحج والعمرة

حيث أن فتح باب لحجز الحج والعمرة، وعودة رحلات العمرة والحج للمصريين، يتوقف على فاعلية لقاح فيروس كورونا المستجد، خصوصا أن الموجة الثانية لفيروس كورونا تشكل عقبة أمام حركة السفر إلى المملكة العربية السعودية، فضلا عن ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا.

والجدير بالذكر، كانت السعودية، قد قررت تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة من بينها مصر والإمارات وألمانيا وأمريكا، وحتى إشعار آخر، وذلك للمحافظة على الوضع الوبائى والصحة العامة فى المملكة العربية السعودية، فيما تتكبد شركات السياحة العاملة فى مجال الحج والعمرة، خسائر فادحة منذ إلغاء موسم الحج والعمرة خلال العام الماضى، ويبلغ عدد الشركات العاملة فى مجال الحج والعمرة حوالى 2400 شركة.

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