رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيج رامى» يرد على الشحات مبروك: مش هدخل فى مهاترات (بث مباشر)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:28 م
بيج رامي
بيج رامي
عمرو الشامي
طباعة
علق الكابتن رامي السبيعي، بطل مستر "أوليمبيا 2020"، على الهجوم الذي طاله من قبل البعض، خاصة تصريحات الشحات مبروك بطل رياضة كمال الأجسام السابق، حيث قال "السبيعي" المعروف بـ(بيج رامي): "كل واحد عارف نفسه والناس فاهمة ومش عايز أدخل في جدال ومهاترات".
وكان الشحات مبروك قد أثار الجدل بتصريحات إعلامية انتقص فيها من قيمة بطولة مستر أوليمبيا ووصفها بأنها بطولة تهتم بحجم العضلات أكثر من اهتمامها بالكيفية التي كوّن بها الرياضي تلك العضلات، كما قال الشحات مبروك في تصريحات صحفية إنه حقق بطولة العالم سنة 1987، حيث لم يكن بيج رامي وقتها تجاوز عامه الثاني أو الثالث.

وأكد "السبيعي"، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه فيما يتعلق بما أثير بشأن أجر ظهوره إعلاميًا لا يعنيه، لافتًا أن أول أجر أخذه مقابل ظهوره إعلاميًا كان مبلغ 150 ألف جنيه وتبرع به لصندوق "تحيا مصر"، لافتًا أن تبرعه هذا هو أقل شيء يمكن تقديمه لمصر.

وكان الكابتن رامي السبيعي، بطل "مستر أوليمبيا 2020"، قد وصل إلى قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حيث مسقط رأسه، وذلك في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

ونصبت عائلته سرادق لاستقبال المهنئين من أهل قريته ومحبيه، ومن المقرر أن يستقبل بيج رامي المهنئين بنفسه أمام منزله.

لمشاهدة البث:

موضوعات متعلقة

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات أحكام قانون المرور

الصور

image description

«سعد» يتفقد وحدة طب الأسرة «أولاد إبراهيم» ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري مسؤول عن واحدة من كل 5 وفيات مبكرة

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي