«بيج رامى» يرد على الشحات مبروك: مش هدخل فى مهاترات (بث مباشر)





وكان الكابتن رامي السبيعي، بطل "مستر أوليمبيا 2020"، قد وصل إلى قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حيث مسقط رأسه، وذلك في تمام الساعة الرابعة فجرًا.



ونصبت عائلته سرادق لاستقبال المهنئين من أهل قريته ومحبيه، ومن المقرر أن يستقبل بيج رامي المهنئين بنفسه أمام منزله.



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وأكد "السبيعي"، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه فيما يتعلق بما أثير بشأن أجر ظهوره إعلاميًا لا يعنيه، لافتًا أن أول أجر أخذه مقابل ظهوره إعلاميًا كان مبلغ 150 ألف جنيه وتبرع به لصندوق "تحيا مصر"، لافتًا أن تبرعه هذا هو أقل شيء يمكن تقديمه لمصر.وكان الكابتن رامي السبيعي، بطل "مستر أوليمبيا 2020"، قد وصل إلى قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حيث مسقط رأسه، وذلك في تمام الساعة الرابعة فجرًا.ونصبت عائلته سرادق لاستقبال المهنئين من أهل قريته ومحبيه، ومن المقرر أن يستقبل بيج رامي المهنئين بنفسه أمام منزله.

علق الكابتن رامي السبيعي، بطل مستر "أوليمبيا 2020"، على الهجوم الذي طاله من قبل البعض، خاصة تصريحات الشحات مبروك بطل رياضة كمال الأجسام السابق، حيث قال "السبيعي" المعروف بـ(بيج رامي): "كل واحد عارف نفسه والناس فاهمة ومش عايز أدخل في جدال ومهاترات".وكان الشحات مبروك قد أثار الجدل بتصريحات إعلامية انتقص فيها من قيمة بطولة مستر أوليمبيا ووصفها بأنها بطولة تهتم بحجم العضلات أكثر من اهتمامها بالكيفية التي كوّن بها الرياضي تلك العضلات، كما قال الشحات مبروك في تصريحات صحفية إنه حقق بطولة العالم سنة 1987، حيث لم يكن بيج رامي وقتها تجاوز عامه الثاني أو الثالث.